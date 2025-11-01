وزير الدفاع الألماني: ألمانيا ستوافق على نظام الخدمة العسكرية الجديد بحلول موعد تنفيذه

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لرويترز اليوم السبت إنه واثق من قدرة الائتلاف الحاكم على التوصل إلى اتفاق بشأن نموذج جديد للخدمة العسكرية بحلول العام المقبل كما هو مخطط له، وذلك في ظل المخاوف الأمنية بشأن روسيا.

ووافقت الحكومة بالفعل على اقتراح بيستوريوس بشأن الخدمة العسكرية التطوعية الجديدة للمساعدة في زيادة عدد المجندين وجنود الاحتياط.

ومع ذلك، لا تزال الخطة تتطلب موافقة البرلمان الألماني، وواجهت اعتراضات من المشرعين داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بيستوريوس، وبعض المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وقال بيستوريوس “يدرك الجميع خطورة الموقف… لذلك أنا واثق من أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام”.

ورفض بيستوريوس الشهر الماضي مقترحا وسطا ينص على إجراء قرعة تجنيد للشباب في حال عدم كفاية المتطوعين، إلى جانب إلغاء الفحص الطبي الإلزامي لتقييم لياقة الشبان للخدمة.

لكنه قال إن الطبيعة العشوائية للقرعة قد تحبط الأجيال الشابة وتؤدي إلى تجنيد أفراد غير متحمسين.

وأنهت ألمانيا برنامجها السابق للخدمة العسكرية الإلزامية في 2011، ومنذ ذلك الحين تكافح من أجل تحقيق الأعداد المستهدفة للقوات.

ويريد بيستوريوس زيادة عدد الجنود الناشطين في الخدمة من 180 ألف جندي حاليا إلى 260 ألفا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي لتلبية أهداف حلف شمال الأطلسي وتعزيز دفاعات ألمانيا، وذلك في إطار زيادة مخطط لها في الإنفاق العسكري.