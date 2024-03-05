وزير الدفاع الألماني: اعتراض روسيا مكالمة عسكرية كان "خطأ تشغيليا"

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء إن أحد المشاركين في المكالمة العسكرية حول أوكرانيا والتي اعترضتها روسيا اتصل عبر خط غير آمن، مؤكدا أن أنظمة الاتصالات بالبلاد لم تتعرض للاختراق.

وأضاف بيستوريوس في معرض تقديمه نتائج التحقيق الأولية في أسباب التسريب المحرج أن روسيا اعترضت المكالمة العسكرية على الأرجح عن طريق الصدفة بواسطة أنظمتها المنتشرة للمراقبة، وليس عن طريق جاسوس أو اختراق للأنظمة الألمانية.

ونشرت وسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي تسجيلا صوتيا من اجتماع بين مسؤليين عسكريين ألمان كبار عقد عبر منصة ويبكس وناقشوا فيه تزويد أوكرانيا بالأسلحة وضربة قد تشنها كييف على جسر في شبه جزيرة القرم.

وقال بيستوريوس “لم تُخترق أنظمة الاتصالات لدينا. والسبب وراء تسجيل مكالمة القوات الجوية رغم ذلك هو خطأ تشغيلي من أحد الأفراد”.

واتصل هذا المشارك من سنغافورة حيث كان يُقام معرض جوي. ويجذب مثل هذا الحدث كبار المسؤولين العسكريين الأوروبيين مما جعل المكالمة هدفا لأجهزة الأمن الروسية.

وأكد بيستوريوس‭‭‭‭ ‬‬‬‬أن ألمانيا ستتخذ إجراءات فنية وتنظيمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مجددا.