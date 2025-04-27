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وزير الدفاع الألماني: شروط ترامب تعني استسلام أوكرانيا

منذ 14 ساعة
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني

بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأحد إن أوكرانيا يجب ألا توافق على أحدث مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يقضي بالتنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي مقابل وقف إطلاق النار مع روسيا، لأن ذلك سيكون يمثل “استسلاما”.

وأضاف بيستوريوس في تصريحات لقناة (إيه.آر.دي) الألمانية العامة أن كييف تُدرك بوضوح أنها قد تحتاج إلى التخلي عن بعض الأراضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وقال بيستوريوس، الذي من المرجح أن يظل وزيرا للدفاع في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة “لكنهم بالتأكيد لن يصلوا، أو ينبغي ألا يصلوا، إلى حد (قبول) الاقتراح الأخير للرئيس الأمريكي”.

وتابع “كان بإمكان أوكرانيا بمفردها أن تحصل قبل عام على ما تضمنه اقتراح ’ترامب’ ذلك، إنه أشبه بالاستسلام. لا أستطيع أن أرى أي قيمة مضافة في هذا الاقتراح”.

    المصدر :
  • رويترز

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