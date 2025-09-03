وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ مزيدا من العمليات ضد عصابات المخدرات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأربعاء إن العمليات العسكرية ضد أولئك الذين يهربون المخدرات لن تتوقف بالضربة التي استهدفت أمس سفينة قادمة من فنزويلا.

وأضاف هيجسيث في تصريحات لشبكة فوكس نيوز “لدينا أصول في الجو، وأصول في الماء، وأصول على متن سفن، لأن هذه مهمة خطيرة للغاية بالنسبة لنا، ولن تتوقف عند هذه الضربة فقط”.

وتابع “أي شخص آخر يُهرّب في تلك المياه ونعلم أنه إرهابي مخدرات محدد سيواجه المصير نفسه”.

ترامب يعلن استهداف “سفينة مخدرات” لفنزويلا والأخيرة تشكك

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف قوات بلاده سفينة محملة بالمخدرات أمس الثلاثاء، بعد إبحارها من سواحل فنزويلا، فيما شككت الأخيرة بهذه الرواية.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، قال ترامب إن قطعا تابعة لأسطول الجيش الأمريكي نفذت هجوما ضد “سفينة مخدرات” قبالة سواحل فنزويلا في البحر الكاريبي.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا، مرفقا تدوينته بمشاهد قال إنها تعود للحظة استهداف السفينة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب إنه كانت هناك “كميات كبيرة من المخدرات” تدخل إلى الولايات المتحدة مؤخرا، مضيفا أن “معظمها” كانت قادمة من فنزويلا.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتدوينة على منصات تواصل، إن الجيش الأمريكي “نفذ هجوما مميتا” ضد “سفينة مخدرات أبحرت من فنزويلا ويملكها تنظيم مخدرات إرهابي”.

في المقابل، شكك رئيس دائرة الاتصال في فنزويلا، فريدي نانز، بتصريحات ترامب، مبينا أن المشاهد التي نشرها “مطورة على الأغلب عبر تقنية الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف بمنشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “يواصل تلفيق الأكاذيب (بشأن فنزويلا) ونقلها لرئيسه ترامب”.

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أعلنت واشنطن مؤخرا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ “إدارة شبكة تهريب مخدرات”.

كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى ما يصل إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، الاثنين، بـ”التهديد” المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة “للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية”.

يُذكر أن الخارجية الأمريكية تزعم بأن مادورو كان زعيم “كارتل دي لوس سولس” المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان.

وتعتبر الخزانة الأمريكية “كارتل دي لوس سولس” “كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص”.