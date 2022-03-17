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وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي

17 - مارس - 2022
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 5:45 مساءً
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ملتزمة كعضو في الناتو في دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر، مضيفا: سنفي بالتزاماتنا بشكل كامل تجاه الحلف.

وأكد أوستن أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوضح أن واشنطن لن تقاتل على الأراضي الأوكرانية وستتجنب فرض منطقة حظر طيران، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في الحؤول دون تفوق الجانب الروسي جويا.

وطالب الوزير الأميركي بوتين بوقف أفعاله التي وصفها بالمروعة والتوقف عن استهداف المدنيين.

وانتقلت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى محطة جديدة، مع دخولها الأسبوع الرابع منذ اندلاعها يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي.

أسابيع ثلاثة سجلت استخدام أطراف النزاع كل وسائل الضغط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وسط تصعيد في “معارك العقوبات” بين الغرب الداعم لأوكرانيا وروسيا.

ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لا يزال الوضع متأزما للغاية جراء استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين قبل أن تدخل أزمة ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لتزيد المشهد سوادا.

تحذيرات متتالية أطلقتها الأمم المتحدة مع إعلانها عن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب الحرب الدائرة ببلادهم مع تزايد المطالب بوقف العمليات العسكرية فورا.

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