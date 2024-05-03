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وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد مؤشرات أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أمريكية

منذ 6 دقائق
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم أمس الخميس إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تخطط لأي هجوم على قوات أمريكية في غزة، لكنه أضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العسكريين.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي “أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك”.

وأضاف “ومع ذلك… هذه منطقة قتال ويمكن أن تحدث عدة أمور، وستحدث عدة أمور”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل الاستعدادات.

ودعت الولايات المتحدة كلا من إسرائيل وحماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها.

    المصدر :
  • رويترز

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