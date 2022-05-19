الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بشراكتنا القوية مع السعودية

19 - مايو - 2022
وزير الدفاع الأميركي والأمير خالد بن سلمان

وزير الدفاع الأميركي والأمير خالد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بشراكته القوية مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

واعرب أوستن عن  سعادته بلقاء الأمير خالد، مشيراً إل انه يشار السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

كما رحب وزير الدفاع الأميركي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الأمير خالد بن سلمان أنه التقى بوزير الدفاع الأميركي، واستعرض معه الشراكة السعودية-الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الذهب مقابل الدولار
    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزيرا الدفاع الروسي والفرنسي يناقشان وضع محطة زابوريجيا
    حدورد كوريا الشمالية والجنوبية
    كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار