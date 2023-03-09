وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، الخميس، في إطار زيارة جرى تعديل موعدها نتيجة تصاعد الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وهبطت طائرة أوستن في مطار بن غوريون ومن المقرر أن يلتقي في مكان قريب من المطار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وأرجأ أوستن موعد وصوله إلى إسرائيل وأصرت الحكومة على تغيير مكان الاجتماعات بسبب توقع المزيد من الاحتجاجات المناهضة لخطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات في النظام القضائي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت ونتنياهو بالقرب من مطار تل أبيب.