وزير الدفاع الأمريكي يكشف سبب عدم إجلاء جميع الحلفاء الأفغان

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة نفذت “أكبر عملية إجلاء في التاريخ” من أفغانستان .

وأضاف، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي حول أفغانستان بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، أن “عمليات الإجلاء من أفغانستان واجهت عقبات لوجستية عدة”.

وأشار إلى أن “قوات المارينز انتشرت بسرعة في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء”، وأن القوات الأميركية “استطاعت تنظيم عمليات الإجلاء بعد ساعات من الفوضى”.

وأوضح أوستن أنه لم يتم إخراج كل “حلفائنا الأفغان بسبب أزمة التأشيرات”، وأنه “لم يتم إدراك حجم الفساد وضعف القيادة المنتخبة في أفغانستان”.

وذكر أن “بقاء القوات الأميركية في أفغانستان بعد أغسطس كان سيضر بالمصالح الأميركية”.

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، ميلي، إن “حركة طالبان لم تقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة”.

وأضاف أن “طالبان التزمت حسب اتفاق الدوحة بعدم مهاجمة قواتنا لكنها لم تلتزم بأي شرط آخر”.

وأكد ميلي أنه “يجب علينا الاستمرار في حماية بلادنا من الإرهاب القادم من أفغانستان أو القاعدة أو تنظيم داعش”.