وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا

تحدث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الجمعة مع نظيريه الصيني والهندي في بداية سلسلة اجتماعات مباشرة سيعقدها خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا بشأن الدفاع، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة.

وقال هيغسيث على منصة إكس إنه أخبر نظيره الصيني دونغ جيون بأن الولايات المتحدة “ستدافع عن مصالحها بقوة” وستحافظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وعبر عن قلقه بشأن الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان.

وأشاد أيضا بإطار تعاون دفاعي جديد مدته 10 سنوات تم توقيعه مع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ووصفه بأنه “حجر الزاوية للاستقرار والردع في المنطقة”.

وقال هيغسيث لصحفيين بعد التوقيع “إنها خطوة مهمة لجيشينا وخارطة طريق لتعاون أعمق وأكثر جدوى في المستقبل”.

وكان هذا أول اجتماع بين هيغسيث وسينغ منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على البضائع الهندية في أغسطس آب لمعاقبة نيودلهي على شراء نفط روسي.

ودفعت الرسوم الجمركية الهند إلى وقف مشترياتها من المعدات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان اليوم الجمعة مراجعة تجريها الهند لخطط شراء المعدات العسكرية.

وقال مسؤول، اشترط عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يلتقي هيجسيث بوزراء دفاع إندونيسيا والفلبين وتايلاند ودول أخرى في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى التصدي لتنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وتشارك وفود من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وروسيا في قمة الدفاع.