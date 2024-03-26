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وزير الدفاع الأميركي: عدد الضحايا في غزة مرتفع وحجم المساعدات منخفض

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 6:37 مساءً
لويد أوستن

لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه “كارثة إنسانية”.

وأضاف في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “في غزة اليوم الثلاثاء 26\3\2024، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية”.

وأردف “غزة تعاني كارثة إنسانية”.

يأتي الاجتماع فيما تراجعت العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى لها خلال الحرب.

كما يأتي بعد أن ألغى نتنياهو أمس الاثنين 25\3\2024 زيارة منفصلة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أمريكية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.

وانهارت علاقات نتنياهو ببايدن بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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