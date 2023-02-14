الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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وزير الدفاع الأميركي: يجب تنفيذ كل الوعود بدعم أوكرانيا عسكريا

منذ 56 دقيقة
لويد أوستن- رويترز

لويد أوستن- رويترز

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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن روسيا تراهن على انقسام الناتو والأسابيع المقبلة حاسمة مضيفا بأن الغرب عليه مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا إلى أبعد مدى.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي خلال كلمته في اجتماع حلف الناتو “الثلاثاء” : “يجب تكثيف الدعم العسكري وتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي والدبابات”.

ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.

كما حذّر أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.

وقال خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو “الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية” واعتبر أن “هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط”.

وأضاف أنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين.وأضاف “هناك الآن نقاش يدور أيضا حول مسألة الطائرات، وأتوقع أن يتم تناول ذلك غدا بالاجتماع في بروكسل” موضحا أن إمداد أوكرانيا بالطائرات في وقت تتعرض فيه هذه الدولة للهجوم من روسيا بحاجة إلى دعم عملي عاجل.

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