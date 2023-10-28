وزير الدفاع الأميركي يشدد خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي على حماية المدنيين في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة 27\10\2023 إن وزير الدفاع لويد أوستن “شدد على أهمية حماية المدنيين” أثناء تنفيذ العمليات في قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

هذا ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الجمعة 27\10\2023 إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية، وعلى الرغم من أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت من ضمنهم العراق وتونس، إلى جانب معارضة 14 منهم إسرائيل والولايات المتحدة.