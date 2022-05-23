وزير الدفاع الأميركي: 20 دولة ستقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حوالي 20 بلدا عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية في اجتماع للحلفاء عقد الاثنين.

وأضاف “كان اجتماع اليوم ناجحا جدا، العديد من الدول ستقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات أخرى يحتاج إليها” الأوكرانيون بشكل كبير، وقبل يومين، صادق الرئيس الأميركي جو بايدن، على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار.

جاء التوقيع على الحزمة السبت، خلال زيارة بايدن لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة يقوم بها، كرئيس للولايات المتحدة، في آسيا.

وكان الكونغرس الأميركي أقر الحزمة بأغلبية كبيرة في وقت سابق، وطلب بايدن في الأصل موافقة الكونغرس على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، لكن الكونغرس رفع قيمة المساعدات إلى نحو 40 مليار دولار.

فيما سيتم تخصيص نصف إجمالي هذه الحزمة لشؤون الدفاع، منها ستة مليارات دولار للمساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.

كما سيتم توفير مليارات الدولارات لتجديد المخزون الأميركي من المعدات العسكرية، محل المعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، كما سيتم تخصيص موارد أخرى للمساعدات الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا أو لأشخاص في أنحاء العالم يعانون من الجوع جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومنذ أطلقت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية في فرض العقوبات على موسكو وإمداد كييف بالمساعدات العسكرية.