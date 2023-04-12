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وزير الدفاع الأوكراني يعلق على تسريبات البنتاغون: "مزيج من الحقيقة والباطل"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2023 5:40 مساءً
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (الأربعاء 12-4-2023) إن تسريبات مزعومة لوثائق من وزارة الدفاع الأمريكية تحتوي على مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيره الإسباني “هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع”.

وأضاف “المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها. لذا فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب”.

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف.

وتابع “المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفائها أو أتباعها… الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، وخاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تماما بالنسبة لي”.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون معرفة من وراء تسريب البيانات السرية بينما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد متوقع لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

كما نفى ريزنيكوف التلميحات “غير الصحيحة” في تسريبات البنتاجون بأن قوات خاصة من حلف شمال الأطلسي تعمل داخل أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء إن الوثائق قد تكون وهمية ومحاولة متعمدة لتضليل موسكو. وقال الكرملين إنه لا يعرف “مثل أي شخص آخر” مدى صحة الوثائق.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي والمسؤولون الأمريكيون إنهم يشتبهون في أن يكون أمريكيا وراء التسريب، لكنهم لا يستبعدون الجهات المؤيدة لروسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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