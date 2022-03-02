أهم سلاح تركي متواجد في حرب أوكرانيا بتأكيد من وزير الدفاع

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الأربعاء، ان بلاده تتلقى المزيد من الطائرات التركية من دون طيار، مشيراً إلى أن الغرب سيمدّ بلاده بمزيد من الصواريخ المضادة للدروع.

وأوضح ريزنيكوف، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، أن بلاده ستتلقى صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة تركية.

وتعهدت دول غربية عدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لصد الاجتياح الروسي، وكان موضوع الطائرات التركية المسيرة من طراز “بيرقدار” موضوع خلاف بين أنقرة وموسكو حتى قبل اندلاع الحرب.

وبدأت كييف في استخدام هذا النوع من الطائرات ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2021، واعتبر حينها تغيير في قواعد اللعبة في الصراع المستمر منذ سنوات في إقليم دونباس، وعندما تنصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، من استخدام الطائرة التركية، وقال إن بلاده ليست مسؤولة عن استخدامها.

وجاء هذا الحديث بعدما قال الكرملين إن استخدام الطائرات المسيّرة التركية قد يؤدي الى “زعزعة استقرار الوضع”.