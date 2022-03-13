وزير الدفاع الأوكراني يشن هجومًا حادًا على الحكومة الإسرائيلية

اتهم وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل، وقال إنه من غير المفهوم لماذا لا تصدر موقفا حاسما بشأن ما يجري في أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ريزنيكوف، إن هذا التردد في اتخاذ الموقف، سيؤدي إلى زعزعة في الثقة مع الإسرائيليين ستستمر لسنوات.

وأضاف “أوكرانيا في النهاية ستنتصر، سواء بالموقف الإسرائيلي أو بدونه، لكن ذلك من شأنه أن يضر بالعلاقات بين الطرفين على المدى البعيد”.

وفي السياق قال مكتب رئيس حكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إن الأخير أجرى محادثة مع الرئيس الأوكراني فلايدمير زيلينسكي حول سبل احتواء الأزمة مع روسيا.

وتخشى الحكومة الإسرائيلية أن يؤثر موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية على حرية عمل جيش الاحتلال في سوريا، ولذلك طرحت نفسها كوسيط في الأزمة.

يذكر أن أوكرانيا من الدول التي أعلنت نيتها نقل سفارتها للقدس، واعترفت بها كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وهي من الدول التي تربطها علاقات قوية بـ”إسرائيل”.