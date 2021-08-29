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وزير الدفاع الإسرائيلي: "إيران" تهديد للشرق الأوسط والعالم بأسره

29 - أغسطس - 2021
بيني غانتس

بيني غانتس

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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأحد أن إيران باتت تعتبر تهديداً خطيراً للشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأضاف غانتس في تصريحات صحفية: “تحوّل إيران إلى نووية سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي يعرض العديد من الدول للخطر”.

كما أكد على أن: ” أنشطة إيران قد تقود في المستقبل إلى وضع أسلحة متطورة في أياد غير مستقرة، وإذا فشلت التحركات الدبلوماسية مع إيران فسننتقل إلى قنوات أخرى”.

محذراً من أن : “امتلاك إيران للسلاح النووي سيطلق سباقا للتسلح في الشرق الأوسط، ومن المهم جدا منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان”.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أن “كلّ أهداف الزيارة تحققت”.

 

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