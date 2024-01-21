وزير الدفاع الإسرائيلي: الدخان سيبقى يلف قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن نشاط الجيش الإسرائيلي في خان يونس كبير وإنه سوف يتصاعد قريبا، متوعداً أن يلف الدخان قطاع غزة حتى تحقق إسرائيل ما وصفها بأهداف حربها بتقويض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين.

وأضاف الوزير الإسرائيلي “لقد نزلت للتو من جولة جوية مع السرب 100، فوق قطاع غزة، رأيت القوات العاملة في شمال ووسط وجنوب القطاع، الأمور تبدو وكأنها غير عادية، لقد شهدت هجوما مباشرا من قبل سلاح الجو في جنوب مدينة غزة، إن الدقة وجودة التنفيذ والتنسيق المثالي مع القوات مثيرة للإعجاب للغاية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه وعلى الرغم من الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق. وأضافت نقلا عن تقديرات استخبارية أميركية أن حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

وأشارت التقديرات الاستخبارية الأميركية إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 إلى 30% من العدد الإجمالي لمقاتلي حركة حماس.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأوا يقلصون توقعاتهم للحرب الإسرائيلية من تدمير حماس بالكامل إلى إضعاف تهديدها الأمني.

يشار إلى أن جيش الاحتلال فشل في استعادة أي محتجز عبر العمليات العسكرية بقطاع غزة، كما أسفرت بعض عملياته عن مقتل المحتجزين، واستعادت إسرائيل 110 محتجزين عبر صفقة تبادل خلال الهدنة المؤقتة.