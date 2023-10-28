وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (السبت 28-10-2023) إن القوات ستواصل العمليات التي بدأتها خلال الليل في قطاع غزة مستهدفة الأنفاق والبنية التحتية الأخرى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكذلك قادتها.

وذكر في بيان بالفيديو “لقد نفذنا هجمات فوق الأرض وتحت الأرض وهاجمنا عناصر إرهابية من جميع الرتب في كل مكان”.

وأضاف “التعليمات للقوات واضحة: العملية ستستمر حتى صدور أمر جديد”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7650 مع إصابة 19450، وفي الضفة الغربية إلى 111 شهيداُ و1950 جريحا

وقالت الوزارة إن من بين القتلى 3500 طفلا، وتحدثت عن قصف عنيف تعرضت له غزة يوم الجمعة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية “دمرت كليا” مئات المباني في القطاع.

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة.

وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.