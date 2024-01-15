وزير الدفاع الإسرائيلي غاضب من تركيا.. نفاق ونكران للجميل!

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تركيا (الاثنين 15-1-2024) بأنها “في الواقع الذراع التنفيذية لحركة حماس” في أعقاب اعتقال الشرطة في أنطاليا للاعب كرة قدم إسرائيلي أبدى تضامنا مع رهائن حرب غزة خلال مباراة في الدوري الممتاز في تركيا.

وفي منشور على منصبة إكس، ذكّر غالانت تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها إسرائيل لها في أعقاب زلزال العام الماضي ووصف معاملة اللاعب ساجيف جيهزقيل بأنها “تنطوي على نفاق ونكران للجميل”.

وكان وزير العدل التركي يلماز تونج قد اعلن أمس الأحد أن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل مهاجم نادي انطاليا سبور التركي بتهمة “تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية”.

وقال تونج على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “بدأ مكتب المدعي العام في انطاليا تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة ‘تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية‭‭’‬‬ بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة بعد تسجيله هدفا في مباراة انطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز”.

وأظهر جيهزقيل (28 عاما) إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور اليوم الأحد. وكُتب على الضمادات عبارة “100 يوم، 10/7″، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.