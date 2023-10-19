وزير الدفاع الإسرائيلي للجنود: سترون غزة "من الداخل" قريباً!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لجنود المشاة المتجمعين على حدود قطاع غزة (الخميس 19-10-2023) إنهم سيشاهدون قريبا الجيب الفلسطيني “من الداخل”، مما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا.

وأضاف بحسب البيان “أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر”.

في السياق، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري في حديث مع قناة الجزيرة أن بدء الحرب البرية لم يكن ممكنا طوال فترة وجود بايدن في إسرائيل، متوقعا أن تمتد الحملة البرية لإسرائيل على جبهة واسعة ولكن جهدها الرئيسي سيتركز على الجهة الشمالية، لأن المعطيات الميدانية وطريقة القصف الذي تنفذه إسرائيل يوحي بأن هذه المنطقة ستكون هي الأكثر استهدافا، غير مستبعد في الوقت ذاته أن يبدأ الاجتياح برا وبحرا في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بجغرافيا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة طوال الأيام الماضية، قال الدويري إن القصف طال كل القطاع، ولكن هناك تباين في كثافته ونوعيته، إذ تم تدمير مربعات كاملة في المناطق الشمالية من القطاع، كون إسرائيل تقوم بعملية “تسطيح للأرض” أو تدمير ممنهج، على أمل أنه سيلحق الأذى بالقدرات القتالية لقوات المقاومة ويمهد الأرض لنجاح العملية البرية.