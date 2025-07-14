وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالمساس بالدروز في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً في سوريا كرسالة وإنذار واضح للنظام السوري”.

وأضاف “لن نسمح بالمساس بالدروز في سوريا. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وأكد الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه لن يسمح بوجود “تهديد عسكري” في جنوب سوريا، وذلك بعد ساعات من استهدافه دبابات في هذه المنطقة التي تشهد اشتباكات أوقعت عشرات القتلى.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي في بيان إن الجيش هاجم في وقت سابق الدبابات “وهي تتحرك نحو منطقة السويداء”، معتبرا أن “وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدا على دولة إسرائيل”.

كما شدد على أن الجيش “لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين أنه قصف “دبابات عدة” في منطقة قرية السميع بمحافظة السويداء.