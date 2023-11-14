وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك مكان آمن في القطاع وعملياتنا لن تتوقف

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن القوات الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى مركز مدينة غزة.

وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء 14\11\2023 إن حركة حماس فقدت السيطرة على مناطق شمال غزة.

كما أضاف أن “عملياتنا العسكرية في غزة لن تتوقف، وستشمل كل القطاع ولن يكون هناك مكان آمن”.

كذلك أردف أن “أحد أهداف العملية البرية الضغط على حماس بقضية التبادل”.

فيما شدد على أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو للرد على أي تهديد من الشمال.

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء 14\112023، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 200 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.

كما أضاف في بيان أن “الجيش اكتشف خلال عملياته البرية نفقاً ووسائل قتالية داخل أحد المساجد”.

أشار هاغاري إلى أن “طائرات مقاتلة هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار نحو قوات الجيش”.

إلى ذلك، أعلن مهاجمة مواقع قال إنها لإنتاج معدات قتالية، ومنصات لإطلاق الصواريخ، ومقرات قيادة عسكرية. وأردف أن البحرية الإسرائيلية هاجمت موقعاً لحماس استخدمته قوتها البحرية في التدريب وتخزين الأسلحة.