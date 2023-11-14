الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك مكان آمن في القطاع وعملياتنا لن تتوقف

منذ 23 ثانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن القوات الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى مركز مدينة غزة.

وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء 14\11\2023 إن حركة حماس فقدت السيطرة على مناطق شمال غزة.

كما أضاف أن “عملياتنا العسكرية في غزة لن تتوقف، وستشمل كل القطاع ولن يكون هناك مكان آمن”.

كذلك أردف أن “أحد أهداف العملية البرية الضغط على حماس بقضية التبادل”.

فيما شدد على أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو للرد على أي تهديد من الشمال.

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء 14\112023، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 200 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.

كما أضاف في بيان أن “الجيش اكتشف خلال عملياته البرية نفقاً ووسائل قتالية داخل أحد المساجد”.

أشار هاغاري إلى أن “طائرات مقاتلة هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار نحو قوات الجيش”.

إلى ذلك، أعلن مهاجمة مواقع قال إنها لإنتاج معدات قتالية، ومنصات لإطلاق الصواريخ، ومقرات قيادة عسكرية. وأردف أن البحرية الإسرائيلية هاجمت موقعاً لحماس استخدمته قوتها البحرية في التدريب وتخزين الأسلحة.

    المزيد من أخبار العالم

    مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية
    غزة تحت النار
    الخارجية الأمريكية: سندعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة
    مؤشر الأسهم الأوروبية
    الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في شهر
    الرئيس الأميركي جو بايدن
    غزة تحت النار
    بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.. منظمة أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "بايدن"

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟