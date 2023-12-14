وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج عدة أشهر لتدمير حماس لكننا سننتصر

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الخميس أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف غالانت أن حماس قامت منذ أكثر من عشر سنوات ببناء “بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض”، وتابع أن تدمير الحركة “سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.