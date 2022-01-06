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وزير الدفاع الإسرائيلي يعزي في مقتل فلسطينيين

منذ ساعتين
غانتس

غانتس

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أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، عن تعازيه لعائلات فلسطينيين توفوا إثر حادث سير في شمال أريحا.

وكتب غانتس في تغريدة “أود أن أتقدم بالتعازي والمواساة من أعماق قلبي لعائلات الضحايا الذين توفوا نتيجة حادث الطرق الذي وقع في خط 90، كما ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأضاف: “أتقدم بالشكر لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ لتقديم العلاج للجرحى وإخلاء الضحايا”.

وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث سير في شمال أريحا.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم رصد عدد كبير من المصابين، جزء منهم في حالة حرجة جدا، بعد حادث سير بالقرب من قرية فصايل القريبة من أريحا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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