وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف مزيد من الأبراج في مدينة غزة وتدمير حماس والقطاع!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2025 10:33 صباحًا
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس تهديداته لمدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال في تغريدة على حسابه في إكس الإثنين:” اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب”، وفق تعبيره.

“تحذير أخير”

كما أضاف أن “هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج”. وأردف قائلا “أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة وأنتم.”

وأكد أن الجيش الإسرائيلي “يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة”.

أتت تلك التهديدات فيما أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول العمليات العسكرية في غزة، وفق ما أفادت وسائل إععلام إسرائيلية.

كما جاءت بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “انذارا أخيراً” إلى حماس من أجل الموافقة على المقترح الأميركي الأحدث لوقف النار وتبادل الأسرى.

وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت ليل الأحد الإثنين، موافقتها على إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ أكتوبر 2023، مقابل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع المدمر.

