وزير الدفاع الإيطالي: أوروبا بحاجة لاستراتيجية واضحة وموحدة ضد روسيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن على أوروبا تجنب “التصريحات الرنانة” والتناقضات، وأنه يتعين أن يكون لديها استراتيجية واضحة وموحدة في مواجهة روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

تأتي تلك التصريحات بعد الضجة التي حصلت عقب الحديث عن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا”، اليوم السبت، أن روما لن ترسل قوات أبدا إلى منطقة الصراع.

كما تابع قائلاً “يجب على الغرب تجنب التصريحات الرنانة مثل إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا في محاولة لتحسين موقفه، أو تجنب التشرذم بعقد اجتماعات ثنائية أو ثلاثية بينما يوجد 27 بلدا منا في أوروبا”، في إشارة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أوروبا تحتاج، من أجل مواجهة روسيا “المتماسكة”، إلى ا”ستراتيجية واضحة وغير متناقضة، وربما لبناء تحالف معا”.

إلى ذلك انتقد كروزيتو اجتماعا عقد بين ألمانيا وفرنسا وبولندا، أمس الجمعة، قائلا إنه “من غير العملي” تقسيم التحالف الأوروبي الذي يدعم أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عقب الاجتماع إن الدول الداعمة لأوكرانيا ستستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات كييف من الأسلحة.

وتعهدت إيطاليا بتزويد كييف حتى نهاية عام 2024 بالمواد والمعدات بما في ذلك الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا في مجهودها الحربي ضد روسيا. ووقعت اتفاقية دفاع مدتها 10 سنوات في فبراير شباط لدعم أوكرانيا، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن كييف تحتاج إلى المزيد من الذخيرة، فإن كروزيتو قال إن مثل هذه القرارات يجب اتخاذها في اجتماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.