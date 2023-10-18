وزير الدفاع الإيطالي يدعو المجتمع الدولي لمعاقبة حماس

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو الأربعاء في تعليق على قصف مستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات إن المجتمع الدولي “ينبغي عليه حماية المدنيين الأبرياء ومعاقبة حماس”.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة إسرائيل بشن الهجوم.

وتقول إسرائيل إن القصف كان نتيجة لإطلاق صاروخي فاشل من قِبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي جماعة مسلحة أخرى في القطاع.

وبمساء يوم الثلاثاء 17\10\2023 وفي مجزرة دموية جديدة، أستهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين من بيوتهم، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان من داخل المستشفى: “القصف في ساحة المستشفى، الشهداء كلهم أشلاء محترقة، والمستشفى تحول إلى بركة من الدماء، وكان يضم مئات العائلات النازحة من القصف”.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

كما وأن الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى، ولا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى.

كما وأن “الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما”.

كما وأن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.