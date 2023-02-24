وزير الدفاع البريطاني: سنوفر الأمن لأي دولة ترسل مقاتلات إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس (الجمعة 24-2-2023) إن بريطانيا مستعدة لتقديم الأمن أو “سد الفجوة” في الطائرات المقاتلة لأي دولة ترغب في إرسال طائرات روسية أو من الحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا.

وأرسلت بريطانيا ذخيرة وأسلحة إلى أوكرانيا وتدرب قواتها حاليا على استخدام الدبابات البريطانية، ولكنها عارضت طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة إرسال طائرات مقاتلة أيضا.

وقال والاس إن إحدى السبل المتاحة للدول لتقديم مساعدات سريعة إلى أوكرانيا ستكون من خلال تقديم مقاتلات ميج-29 أو سو-24 إلى كييف.

وقال والاس لمحطة تايمز الإذاعية “إن رغبت (الدول) في تقديم (المقاتلات)، فسيكون بوسعنا استخدام طائراتنا المقاتلة لسد الفجوة الناتجة عن ذلك”.

وقال والاس إنه غير واثق من رغبة أي دولة في فعل ذلك حتى الآن.