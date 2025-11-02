وزير الدفاع البلجيكي: الشرطة تحقق في بلاغات بعد رصد مسيرة فوق قاعدة عسكرية

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم الأحد إن الشرطة في بلجيكا تحقق في بلاغات عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق قاعدة جوية عسكرية، وذلك في أعقاب مشاهدات أخرى للمسيّرات في مناطق عسكرية بالبلاد.

وذكر فرانكن عبر منصة إكس أن الحكومة تلقت بلاغات أمس السبت عن تحليق طائرات مسيرة فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية في شمال شرق بلجيكا.

وأضاف أن طائرة هليكوبتر ومركبات للشرطة لاحقت المسيّرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، ولم يتمكن جهاز للتشويش على الطائرات المسيرة من توقيفها.

وقال فرانكن “لم يكن مجرد تحليق، بل كان أمرا واضحا يستهدف كلاين بروجل”.

وقال متحدث باسم مكتب فرانكن لرويترز إن الشرطة تحقق في الواقعة. ومن المقرر أن يتناقش وزراء الحكومة بشأن هذه المشاهدات هذا الأسبوع.

وشهدت دول حلف شمال الأطلسي حالة تأهب قصوى في الأسابيع القليلة الماضية بعد مشاهدة طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى، بما في ذلك في مطارات في كوبنهاجن وميونيخ ومنطقة البلطيق. ودخلت حوالي 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر أيلول.

وتجري التحقيقات بالفعل في بلجيكا في مشاهدات متعددة لطائرات مسيرة فوق قاعدة عسكرية في جنوب شرق البلاد وقاعدة عسكرية أخرى في إلسنبورن، على الحدود الألمانية، الشهر الماضي.

ومن غير القانوني تحليق الطائرات المسيرة فوق المناطق العسكرية في بلجيكا.

واقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أربعة مشروعات دفاعية أوروبية، ومنها نظام مضاد للطائرات المسيرة وخطة لتحصين الحدود الشرقية مع روسيا، في إطار حملة لجعل القارة مستعدة للدفاع عن نفسها بحلول عام 2030.

ودعا فرانكن الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الإنفاق على الدفاعات المضادة للطائرات المسيرة.