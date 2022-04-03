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وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأوكراني آخر تطورات الحرب

4 - أبريل - 2022
أوليكسي زيزنيكوف

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي زيزنيكوف

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أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ونظيره الأوكراني، أوليكسي زيزنيكوف بحثا، الأحد، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، مساء الأحد، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا خلال الاتصال “قضايا إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، وتسليم المساعدات الإنسانية”.

وشدد الوزير التركي لنظيره الأوكراني على “أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، حتى لا يزيد الخسائر بالأرواح ويبقى الممرات الإنسانية مفتوحة لإجلاء المدنيين”.

بالإضافة إلى ذلك، جدد الوزير التركي، أن بلاده “ستواصل القيام بدورها في المساعدات الإنسانية لأوكرانيا”.

وتلقي تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في نفس الوقت، بثقلها في سبيل حل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودخلت أنقرة مبكرا على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتحرك ضمن جهود دبلوماسية، في مسعى منها لإطفاء فتيل الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال شركاء بلاده لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، “بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي”، على حد قوله.

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