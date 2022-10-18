وزير الدفاع التركي: يمكن حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات

أشار وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” إلى أنه يعتقد بإمكان حل المشاكل مع اليونان “عن طريق المحادثات والحوار المتبادل”.

وفي كلمة عقب انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات “الإطلاق الحر -2022″، قال أكار إن بلاده “تواصل بإصرار نهجها هذا”، وأضاف: “ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا لن نسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال، وننتهج دائما سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة”.

وأشار أكار إلى اللقاء الذي جمعه بنظيره اليوناني “نيكولاس باناغيوتوبولوس” في بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال: “أعربت خلال اللقاء عن مشاعرنا وأفكارنا، وأكدت ضرورة مواصلة الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي”.