السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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وزير الدفاع الروسيّ يتفقد مركزًا لتدريب المنتسبين الجدد للجيش

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مركزًا للتدريب

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مركزًا للتدريب

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تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت، سير تدريب المنتسبين الجدد للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، على استخدام دبابات “تي-90 بروريف” الجديدة، و”تدمير الأسلحة الغربية”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو سير تدريب المتعاقدين الجدد في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية”.

كما أشارت الوزارة إلى أن المنتسبين الجدد يتلقون تدريبات على المهارات التكتيكية والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وقيادة الآليات العسكرية، والاتصالات، في دورة مكثفة تستغرق 38 يومًا.

كما اطلع شويغو على سير تدريب طواقم دبابات “تي- 90 بروريف” في ظروف وتضاريس مختلفة، بما فيها قتال الشوارع.

وأضافت الوزارة أن التدريبات تجرى على معدات عسكرية جديدة “لتطوير عناصر الحماية من نيران العدو، وإتقان مهارات تدمير الأسلحة الغربية”.

 

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