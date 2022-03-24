وزير الدفاع الروسي "المختفي" يظهر من جديد على الإعلام الرسمي

بعد اختفائه عن الأنظار نحو أسبوعبن، بثّت وسائل الاعلام الروسية الرسمية مقطع فيديو يظهر وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” لفترة وجيزة، الخميس، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين.

ويشرف شويغو، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، على الغزو الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”، لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 آذار مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

وظهر شويغو (66 عاما) يوم الخميس على جزء من شاشة التلفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين بينما ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثا إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.

وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويغو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين.

غير أنّ المقطع المصور لم يتضمّن أصواتا كما لم يظهر شويغو في المقطع وهو يتحدث.

وكان الكرملين قد نفى الشائعات بشأن مكان شويغو، الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “وزير الدفاع مشغول للغاية.. من المفهوم بصورة كاملة” أن هذا ليس وقت الظهور الإعلامي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعربت عن دهشتها أن شويغو لم يظهر علنا منذ 11 آذار الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب.