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وزير الدفاع الروسي: الهجوم المضاد الأوكراني توقف

منذ 33 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله اليوم الثلاثاء 26\12\2023 إن القوات الروسية أوقفت الهجوم المضاد الأوكراني وتتقدم الآن على جميع الجبهات.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون إن شخصا قُتل وأصيب آخران كما لحقت أضرار بسفينة إنزال كبيرة تدعى نوفوتشركاسك في هجوم أوكراني خلال الليل على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن أوكرانيا استخدمت صواريخ موجهة أطلقتها طائرات في الهجوم على فيودوسيا.

وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا عبر تطبيق تيليغرام إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخران جراء الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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