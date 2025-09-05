الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
وزير الدفاع الروسي بيلاوسوف يجتمع مع قائد عسكري ليبي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 10:00 مساءً
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف

التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف رئيس الأركان العامة للقوات الليبية خالد حفتر وهنأه على تعيينه رئيسا للأركان. كما هنأ صدام حفتر على تعيينه نائبا لقائد الجيش الوطني الليبي.

وقال بيلاوسوف خلال اللقاء: “هذا اعتراف بمساهمتكم الكبيرة في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد”. كما نقلت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن خالد حفتر بدوره شكر بيلاسوف على الاستقبال الحار وتمنى له تحقيق أهدافه ومهامه.

ووصل خالد حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو في 28 أغسطس الماضي، حيث كان في استقباله نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وسط مراسم استقبال رسمية.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا.

