وزير الدفاع الروسي... يبحث الأمن الدولي مع نظيره الأميركي

عبر إتصال هاتفي اليوم الجمعة, جمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا من خلاله قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جرت محادثة هاتفية، في 18 شباط/فبراير، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. تم (خلال المحادثة) بحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك”.

وكان آخر اتصال هاتفي بين الوزيرين، قد جرى في 12 شباط/فبراير الماضي، وحينها بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.

هذا وكانت الولايات المتحدة ودول غربية،قد أتهمت روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة, معتبرة أن الإتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.







