الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الروسي... يبحث الأمن الدولي مع نظيره الأميركي

18 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 4:31 مساءً
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

A A A
طباعة المقال

عبر إتصال هاتفي اليوم الجمعة, جمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا من خلاله قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جرت محادثة هاتفية، في 18 شباط/فبراير، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. تم (خلال المحادثة) بحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك”.
وكان آخر اتصال هاتفي بين الوزيرين، قد جرى في 12 شباط/فبراير الماضي، وحينها بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.
هذا وكانت الولايات المتحدة ودول غربية،قد أتهمت روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة, معتبرة أن الإتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من جيش صربيا
    التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
    مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
    عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
    الناقلة (أفينيتي في)
    قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!