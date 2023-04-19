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وزير الدفاع الروسي يتفقد أنظمة صواريخ "يارس" الاستراتيجية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 3:05 مساءً
صواريخ يارس النووية

صواريخ يارس النووية

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرجي شويجو تفقد أنظمة صواريخ استراتيجية من طراز “يارس” وضعت‭ ‬حديثا في منشأة بمنطقة كالوجا إلى الجنوب من موسكو.

وقالت الوزارة في وقت سابق (الأربعاء 19-4-2023) إن ثماني قاذفات قنابل بعيدة المدى حلقت فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك وبحر اليابان بينما تجري البحرية الروسية تدريبات في المحيط الهادي.

تزامناً مع ذلك، أكد وزير الدفاع الأوكرانيأن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أمانا.

وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف على تويتر “تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها (الأنظمة) بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم”. ولم يحدد هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر لوزير الدفاع الألماني.

المعارك في باخموت

في سياق متصل، اندلع القتال في باخموت وما حولها في منطقة دونيتسك منذ شهور، وصمدت القوات الأوكرانية على الرغم من دأب روسيا على القول إنها سيطرت على المدينة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي اليوم الثلاثاء “العدو يكثف حاليا نشاط المدفعية الثقيلة ويزيد عدد الضربات الجوية محولا المدينة إلى أنقاض”.

وقد تمنح السيطرة على باخموت روسيا نقطة انطلاق للتقدم صوب مدينتين كبيرتين لطالما رغبت في الاستيلاء عليهما في منطقة دونيتسك وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال قائد مجموعة فاغنر الخاصة، التي قادت محاولة روسيا للسيطرة على باخموت، هذا الشهر إن مقاتليها سيطروا على أكثر من 80 بالمئة من المدينة. ونفى الجيش الأوكراني ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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