وزير الدفاع الروسي يتوجه الى تركيا لتوقيع اتفاق الحبوب

قال الكرملين إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو توجه إلى تركيا الجمعة، للتوقيع على اتفاق تدعمه الأمم المتحدة مع أوكرانيا بشأن صادرات الحبوب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الجمعة “نعم، يمكننا أن نؤكد أن وزير الدفاع شويجو قد ذهب إلى تركيا. يمكننا أن نؤكد أنه يتم الإعداد لاتفاق اليوم”.

كانت الحكومة التركية قالت أمس الخميس إن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقا في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.