وزير الدفاع الروسي يزور القوات في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن وزير الدفاع سيرجي شويغو زار وحدات عسكرية تقاتل في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن شويغو زار وحدات روسية منتشرة في “منطقة العملية العسكرية الخاصة”، مستخدمة المصطلح الذي تطلقه موسكو على النزاع في أوكرانيا. ولم تذكر مكان الزيارة بشكل محدد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن نائبا سابقا لرئيس الوزراء الروسي، ومسؤولا مواليا لموسكو، أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، الأربعاء.

وتقع دونيتسك، التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا، وهي مركز قتال عنيف في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأحد المصابين هو ديمتري روجوزين، الذي تولى في السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسي ويقدم المشورة العسكرية لمنطقتين محتلتين في أوكرانيا تزعم موسكو أنهما تابعتان لها، لكن إصابته لا تهدد حياته، وذلك حسبما قال أحد مساعديه لوكالة “تاس” للأنباء.

كما أصيب فيتالي خوتسينكو، رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، وفقا لما قاله سكرتيره الصحفي لوكالات أنباء روسية.

وقال مساعدون للوكالات الروسية إن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق في ضواحي دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك، مشيرة إلى أنّ خسائر أوكرانيا هناك بلغت نحو 80 قتيلًا ودبابة و3 مدرعات خلال يوم.