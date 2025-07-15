وزير الدفاع السوري: وقف لإطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع وجهاء المدينة

أعلن وزير الدفاع السوري عن التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في مدينة السويداء، وذلك بعد مشاورات مع وجهاء وأعيان من المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع الميدانية واحتواء التوترات المستمرة.

وأكد الوزير أن الجيش السوري سيلتزم بوقف إطلاق النار، مشددًا في الوقت ذاته على أن “الرد سيكون فقط على مصادر النيران”، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي استهداف تقوم به المجموعات الخارجة عن القانون.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصعيد أمني شهدته المدينة، وسط دعوات رسمية ودينية لاحتواء الموقف وتفادي المزيد من التصعيد