وزير الدفاع الصيني: الاسلحة النووية الجديدة لن نستخدمها إلا للدفاع عن النفس

قال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه الأحد، إن بكين أحرزت “تقدما كبيرا” في تطوير أسلحة نووية جديدة لكنها لن تستخدمها إلا للدفاع عن النفس ولن تكون البادئة باستخدامها.

وردا على سؤال حول تقارير في العام الماضي تحدثت عن بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ نووية جديدة في شرق الصين، قال وي إن الصين “تتبع دائما مسارا مناسبا لتطوير القدرات النووية لحماية بلادنا”.

وقال وي لأعضاء الوفود المشاركة في حوار شانجريلا بسنغافورة والذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا إنه تم تشغيل ونشر الأسلحة النووية التي ظهرت في عرض عسكري عام 2019 في بكين والتي تضمنت راجمات مطورة لصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز دي إف-41.

وأضاف أن “الصين طورت قدراتها على مدى أكثر من خمسة عقود. ومن الانصاف أن نقول إنه تم تحقيق تقدم كبير.

“سياسة الصين … ثابتة. نستخدمها للدفاع عن النفس. لن نكون الطرف الباديء في استخدام (الأسلحة) النووية.”

وقال إن الهدف النهائي لترسانة الصين النووية هو منع وقوع حرب نووية، كما وقال وي “طورنا القدرات النووية لحماية العمل الدؤوب للشعب الصيني وحماية شعبنا من ويلات الحرب النووية”.