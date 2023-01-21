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وزير الدفاع: القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات ليوبارد-2 الألمانية في بولندا

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 21 - يناير - 2023 8:22 صباحًا
القوات الاوكرانية

القوات الاوكرانية

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نُقل عن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف قوله أمس الجمعة 2\1\2023، إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات ليوبارد-2 الألمانية في بولندا وذلك على الرغم من عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.

وتحدث ريزنيكوف إلى محطة صوت أمريكا الناطقة باللغة الأوكرانية بعد حضور اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، حيث لم يتخذ شركاء أوكرانيا قرارا بشأن تسليم الدبابات، ولا بد وأن توافق ألمانيا، التي تصنع دبابات ليوبارد، على نقل الدبابات لدول أخرى.

ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه انجاز وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.

ونقلت صوت أمريكا عنه قوله “سنبدأ بهذا وبعد ذلك سنمضي قدما”.

    المصدر :
  • رويترز

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