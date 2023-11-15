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وزير الدفاع الماليزي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ 35 دقيقة
علم ماليزيا

علم ماليزيا

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دعا وزير الدفاع الماليزي حاجي محمد بن حاجي حسن الاربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتعليقا على الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، قال إن ماليزيا تندد بالإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك احتجاز أشخاص كرهائن وقصف منازل المدنيين.

وفي آخر التطورات اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بزعم إطلاق عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ40.

وفي حين أعلن مدير مجمع الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاحتلال مبنى الجراحات التخصصية وقسم الطوارئ في المجمع الطبي وبدأ عمليات تفتيش واسعة، وسط معلومات بأنّه يستعد لعملية كبيرة داخل المشفى الذي اقتحمه تحت غطاء ناري وقصف مكثف.

وكانت اشتباكات ومواجهات مسلحة اندلعت في وقت سابق في محيط المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، بعد أيام من حصار مطبق فرضته الدبابات الإسرائيلية التي طوقت موقع “الشفاء”.

ثم سمع في الساعات الأولى من صباح اليوم دوي إطلاق نار. كما أطلق جيش الاحتلال القنابل الضوئية قبيل الاقتحام، ليعلن في بيان لاحق أنه ينفذ عملية وصفها بـ”الدقيقة والمحددة الأهداف ضد حماس في منطقة محددة من مجمع الشفاء”، وفق تعبيره.

    المصدر :
  • رويترز

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