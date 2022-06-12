وزير الدفاع الياباني: حصل اتفاق بين اليابان والصين على تعزيز الحوار

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي الأحد، إنه اتفق مع نظيره الصيني على تعزيز الحوار.

وقال كيشي للصحفيين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وي فنغ خه في سنغافورة، إن اليابان حذرت من محاولات الصين تغيير الوضع الراهن في بحري الصين الجنوبي والشرقي وقالت إن السلام والأمن في مضيق تايوان ليس مهما لليابان فقط ولكن للمجتمع الدولي كله.

وكان وزير الدفاع وي فنغ قد قال في قمة “حوار شانغري-لا” الأمنية في سنغافورة “سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين”.

وأضاف “أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين بالتأكيد لن يصلوا إلى نهاية جيدة”، وتابع وزير الدفاع الصيني “لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها”.

يأتي هذا الخطاب غداة تنديد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت بالنشاط العسكري الصيني “الاستفزازي والمزعزع للاستقرار” قرب تايوان وبـ”تنامي الأعمال العدائية” من جانب بكين في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ – وفقا لتعبيره.