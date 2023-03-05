وزير الدفاع يطلع على الوضع الحالي وخطط العمل الروسية في اوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن كبار قادة ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا أطلعوا وزير الدفاع سيرغي شويغو على الوضع الحالي وخطط العمل.

وفي زيارة نادرة للقوات الروسية في أوكرانيا قلد شويجو أوسمة لعدد من العسكريين والتقى كبار القادة، وفقا لبيان ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع أمس السبت 4\3\2023.

وذكرت الوزارة في بيان عبر تيليغرام الأحد أن الوزير عقد اجتماعا مع قادة العملية العسكرية، ولم تحدد ما إذا كان الاجتماع قد عقد خلال الزيارة.

وجاء في البيان “أَولى سيرغي شويغو اهتماما خاصا لتهيئة جميع الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد في الميدان وتنظيم الدعم الشامل للقوات وخاصة عمل الوحدات الطبية ووحدات الصفوف الخلفية”.

وقام كبار القادة العسكريين الروس بزيارات نادرة للخطوط الأمامية في أوكرانيا منذ أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من قواتها في جارتها قبل ما يزيد قليلا عن العام.