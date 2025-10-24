الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
وزير الزراعة الألماني: عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد ارتفع بشكل سريع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 5:12 مساءً
وزير الزراعة الألماني ألويس راينر

قال وزير الزراعة الألماني ألويس راينر، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد ارتفع بشكل سريع، وغير معتاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، داعيا إلى زيادة التدابير الوقائية للقضاء على انتشار الفيروس.

وأضاف راينر: “هناك حاليا حالات تفش كثيرة في الحيوانات البرية وفي مزارع الدواجن. وهذا معتاد في هذا الوقت من العام”.

ولكن “الزيادة السريعة للغاية في الإصابات على مدار الـ14 يوما الماضية” تؤكد “على مدى خطورة الوضع” وكذلك “أهمية اتخاذ تحرك مشترك ومنسق”.

ودق المسؤولون الألمان ناقوس الخطر الأسبوع الجاري فيما وجد المعنيون بالحفاظ على البيئة أكثر من ألف من طائر الكركي بالقرب من برلين يعتقد أنها نفقت في تفش كبير لإنفلونزا الطيور.

وأعلنت وزارة الزراعة في مدينة شتوتغارت عاصمة لاية بادن-فورتمبرغ الخميس، عن ضرورة إعدام نحو 15 ألف طائر في إحدى مزارع الدواجن في جنوب ألمانيا، وذلك لثبوت تفشي إنفلونزا الطيور من قبل معهد “فريدريش-لوفلر” (إف إل ي) الألماني لأبحاث صحة الحيوان.

