وزير الزراعة الإسرائيلي: نزوح سكان القطاع من الشمال للجنوب هو "نكبة غزة"!

اعتبر وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر أن ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع هو عبارة عن “نكبة غزة”.

مشيراً في قاء مع القناة الإسرائيلية الإخبارية 12 أن هذا الأمر يعزز معتقدات ومخاوف كثيرين من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، ومن أنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.

كلام الوزير الإسرائيلي جاء رداً على سؤال يتعلق بصور سكان غزة وهم يغادرون إلى الجنوب وما إذا كان ذلك هدف الحرب أم أنه وضع مؤقت فحسب.

فما كان ديختر إلا أن وصف نزوح سكان غزة بأنه “نكبة غزة”، في إشارة إلى عمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد تأسيس إسرائيل عام 1948، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال ديختر “من الناحية العملية، لا توجد طريقة لإدارة الحرب بالطريقة التي يريدها جيش الدفاع الإسرائيلي داخل أراضي غزة بينما يكون السكان بين الدبابات والجنود. لا أعرف كيف سينتهي الأمر”.