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روسيا: محصول الحبوب السنوي سيزيد 5 ملايين طن بعد ضم "المناطق الجديدة"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 4:38 مساءً
علم روسيا

علم روسيا

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قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف الثلاثاء، إن من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو خمسة ملايين طن سنويا بفضل ضم أربع مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عنه قوله “بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضا أننا سنحصل على محاصيل أخرى”.

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين الثلاثاء لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا.

    المصدر :
  • رويترز

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